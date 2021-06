Il cambio offerta Iliad è fortemente richiesto all’operatore mobile da molto tempo, immediatamente dopo il lancio delle prime offerte telefoniche successive alla primissima da parte del vettore. Da tempo, in effetti, chi ha un bundle di dati e chiamate insufficiente alle sue esigenze vorrebbe effettuare il passaggio ad una proposta migliore, anche se magari più costosa. Allo stesso tempo, chi ha aderito tempo addietro ad una proposta con riferimento alla navigazione in 4G vorrebbe, al contrario, passare ad un piano 5G per connessione veloce.

Fino a questo momento, alle richieste di cambio offerta Iliad, l’operatore ha spesso risposto invitando i clienti a sottoscrivere una seconda SIM con il piano più congeniale. Al contrario e in queste ore, attraverso il profilo social Twitter dell’operatore, è stato fornito un feedback diverso. L’azienda di telecomunicazioni approdata in Italia oramai da più di tre anni ha parlato di feature in sviluppo.

Naturalmente quanto riportato non significa che avremo immediatamente la possibilità di effettuare il cambio offerta Iliad. Il riferimento ai lavori in corso tuttavia lascia davvero sperare per il futuro, magari non più tardi della fine dell’estate. Fino a questo momento, chi ha voluto effettuare il passaggio ad un nuovo piano, in molti casi, ha effettuato una scelta dispendiosa in termini di tempo ma anche di denaro. Non sono mancata in effetti le cosiddette triangolazioni, ossia il passaggio momentaneo ad altro operatore per poi ritornare appunto ad Iliad, scegliendo la tariffa più congeniale.

Magari sarà la stessa Iliad, nelle prossime settimane, a dettagliare meglio le sue intenzioni con i probabili tempi di rilascio della tanto attesa novità. Non c’è dubbio che il cambio offerta sia un anello mancante (per il momento) alla proposta del vettore che va di certo colmato in qualche modo con un intervento diretto e veloce, per evitare malcontenti tra i clienti.