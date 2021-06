Apple TV+ finora è stato gratuito per 12 mesi per gli utenti che acquistavano un nuovo dispositivo della mela morsicata. Uno slancio di generosità che, presto o tardi, sarebbe stato destinato a finire, come si evinceva già dalle prime due occasioni (la prima ad ottobre 2020 e la seconda a gennaio 2021), salvo le proroghe che vennero poi riconosciute dall’azienda californiana.

Le cose cambieranno a stretto giro: a partire dal 1 luglio, infatti, i mesi di abbonamento gratuito ad Apple TV+ scenderanno a 3 (non più 12 come quelli attuali): se intendete acquistare un nuovo prodotto della mela morsicata, che sia un iPhone, un iPad, un iMac o una Apple TV, ha motivo di farlo entro il 30 giugno (volendo ricevere la prova gratuita del servizio di film e serie in streaming di casa Apple per un anno intero, e non per soli 3 mesi, cosa che accadrà dal 1 luglio in poi).

La conferma è arrivata sul sito ufficiale della divisione americana, ma dovrebbe valere anche per l’Italia (non ci sono ragioni per cui la cosa dovrebbe valere negli Stati Uniti e non in Europa, quindi è lecito aspettarsi lo stesso trattamento anche nel nostro Paese). Apple TV+ sta per entrare nella seconda fase della sua esistenza, quella in cui probabilmente il servizio di film e serie in streaming si arricchirà di tanti nuovi contenuti (molti dei quali di sicuro appetibili, e non reperibili altrove), potendo così camminare da solo, senza avere più bisogno del sostegno forte della prova gratuita di 12 mesi (che sono veramente tanti, anche a fronte dell’acquisto di un nuovo dispositivo della mela morsicata, che non ha un costo così esiguo, come voi tutti saprete). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.