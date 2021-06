Non ci sono solo i dubbi relativi alla prossima uscita dei Huawei P50 a tenerci compagnia ma anche quelli relativi agli altri top di gamma attesi in questo 2021, ossia i Mate 50. Risulta quasi impossibile non dare peso alle ultime indiscrezioni che darebbero per annullata la presentazione della seconda serie il prossimo autunno. Si tratterebbe della prima volta in assoluto che gli specifici device vengono saltati del tutto ma non mancherebbero le dovute e logiche spiegazioni.

L’uscita dei Huawei P50 è stata rimandata dallo scorso marzo, ossia dal periodo tradizionale in cui le ammiraglie del produttore vengono lanciate. Orami sembrerebbe essere confermata una presentazione non prima del mese di agosto e pure una commercializzazione in un numero di esemplari non così tanto elevato. Per spiegare le difficoltà appena indicate, è stata più volte indicata la mancanza di componenti hardware fondamentali come i chip. A causa delle restrizioni USA, lo stesso produttore non ha potuto fare accordi di fornitura proprio con partner americani e di conseguenza non ha potuto beneficiare di un numero sufficiente di unità fondamentali.

Lo scenario appena descritto per il Huawei P50 ha una sua diretta ricaduta anche sulla serie Huawei Mate 50. Per gli stessi problemi di approvvigionamento delle componenti, addirittura i tradizionali smartphone dell’autunno dovrebbero addirittura non trovare alcuna collocazione entro la fine dell’anno. Piuttosto il loro lancio avverrebbe nel 2022 o comunque in un momento non ancora definito. Il rapporto che parla di questa eventualità è stato condiviso anche da Huawei Central, sito di settore al quale si riconosce di solito autorevolezza, difficile dunque non dare peso a quanto appena condiviso. Le prospettive per il brand, al momento, non sono molto rosee: ritardi e cancellazioni rischiano di avere devastanti effetti sui profitti dell’azienda nel tempo immediato ma anche futuro.