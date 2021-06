Emergono con un certo ritardo alcune notizie più specifiche a proposito del nuovo aggiornamento di giugno 2021, dedicato ai possessori di un device Huawei e Honor. I due produttori, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, stanno ancora lavorando in sinergia per assicurare determinati upgrade ai modelli meno recenti. Pur avendo acquisito da circa un anno una certa indipendenza, dunque, ci sono ancora dei frangenti in cui il loro lavoro va a braccetto. Proviamo a capirci qualcosa di più.

Cosa cambia con l’aggiornamento di giugno 2021 per Huawei e Honor

Alcune informazioni più specifiche in merito all’aggiornamento di giugno per Huawei e Honor ci arrivano questa mattina da Huawei Update. Secondo la fonte, infatti, almeno quattro problemi noti sarebbero stati risolti con l’upgrade in questione. Stando al bollettino ufficiale, in primo luogo la patch avrebbe archiviato una volta per tutte l’anomalia riguardante la presunta deserializzazione in alcuni telefoni Huawei. Si tratta di una problematiche che secondo il produttore asiatico priorità media, coinvolgendo EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, EMUI 10.1.0, Magic UI 4.0.0, Magic UI 3.1.1 e Magic UI 3.1.0.

Si parla in seconda istanza di vulnerabilità dello stack del protocollo Bluetooth in alcuni telefoni Huawei. Coinvolte in questo frangente le versioni EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, Magic UI 4.0.0 e Magic UI 3.1.1. La terza anomalia investe la vulnerabilità all’overflow di numeri interi in alcuni telefoni Huawei, pur circoscrivendo il tutto ad EMUI 11.0.0 e Magic UI 4.0.0.

Ancora, occhio alla vulnerabilità di bypass logico in alcuni telefoni Huawei, a proposito di EMUI 10.1.1 e Magic UI 3.1.1. Insomma, ci sono tante buone ragioni per portare a termine il download del nuovo aggiornamento di giugno per gli utenti Huawei e Honor, in attesa dei feedback degli utenti e di eventuali indicazioni extra utili per mettere a fuoco eventuali aggiunte da parte dei tecnici. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico?