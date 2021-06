Dopo una fase di sviluppo piuttosto lunga, è finalmente arrivato il via libera alla serie de La Bella e La Bestia da parte di Disney e ABC. Il colosso della tv, ora in campo anche nel mercato dello streaming con la piattaforma Disney+, ha ufficialmente confermato la produzione di un nuovo format prequel intitolato, provvisoriamente, Beauty and the Best. Come dalle prime anticipazioni trapelate questa primavera, si tratterà di una miniserie musicale in otto episodi, incentrata sui personaggi di Gaston, il grande antagonista del classico animato Disney, e il suo sodale Letont.

La serie de La Bella e la Bestia può contare su due esperti del mondo fantasy in tv: il prequel è stato sviluppato e scritto dai creatori di Once Upon a Time Edward Kitsis e Adam Horowitz, che fanno anche da produttori esecutivi e co-showrunner insieme a Gad.

Rispetto al film live-action del 2017 la serie de La Bella e La Bestia appena annunciata da Disney si pone come un prequel: racconterà come è nata l’amicizia tra i due personaggi principali, che saranno interpretati dagli stessi attori del lungometraggio con Emma Watson, Luke Evans e Josh Gad. Insieme a loro l’attrice esordiente Briana Middleton, protagonista femminile nei panni della sorellastra di Letont, Tilly.

La serie de La Bella e La Bestia condivide col film anche la stessa ambientazione nell’iconico regno che fa da sfondo alla fiaba, ma la storia si svolge anni prima dell’epica storia d’amore tra il principe trasformato in Bestia e l’eroina Belle: la trama inizia da un viaggio di Gaston LeTont insieme a Tilly, una partenza improvvisa dopo una sorprendente la rivelazione sul passato della ragazza. Il loro inaspettato viaggio viene descritto come “pieno di romanticismo, commedia e avventura“, tra misteri da svelare e pericoli da affrontare, mentre “vecchi amici e nuovi nemici rivelano che questo regno familiare nasconde molti segreti“.

La sfida della serie de La Bella e La Bestia sarà far appassionare il pubblico alle vicende del più odioso dei personaggi del classico Disney, o meglio, l’unico vero antagonista della fiaba, che prova in tutti i modi a convincere Belle a sposarlo con quelle che oggi definiremmo un comportamento molesto e violento.

Nonostante un inizio incerto il progetto della serie de La Bella e La Bestia sembra avviato con tutte le carte in tavola per creare un buon prodotto. La regista nominata al Tony Award Liesl Tommy (Eclipsed) dirigerà il primo episodio, mentre il compositore vincitore del premio EGOT Alan Menken, che ha composto le musiche per entrambi i film del 1991 e del 2017, firmerà la colonna sonora, alla quale parteciperà anche il candidato all’Oscar Glenn Slater. Tommy e Menken sono anche produttori esecutivi della serie.

I tempi della produzione della serie de La Bella e La Bestia restano lunghi: si inizierà a girare solo nella primavera del 2022, facendo slittare di fatto l’appuntamento con le celebrazioni del 30° anniversario del classico d’animazione del 1991. Gary Marsh, presidente e direttore creativo di Disney Branded Television, ha presentato così la scelta di un prequel su un personaggio antagonista come Gaston.

Per chiunque si sia mai chiesto come un bruto come Gaston e uno scemo come LeTont abbiano potuto diventare amici e partner, o come una mistica incantatrice sia arrivata a lanciare quel fatidico incantesimo sul principe trasformato in bestia, questa serie finalmente fornirà quelle risposte… e provocherà una serie completamente nuova di domande.

Jonnie Davis, presidente di ABC Signature che ha dato il via al progetto, ha assicurato che la serie de La Bella e La Bestia sarà un accorato omaggio al classico Disney e alla sua eredità per generazioni diverse di spettatori.