Sono finalmente ufficiali le indicazioni relative al Reddito di Emergenza, soprattutto per chi deve presentare la domanda ad INPS in modo da ricevere le quote che spettano per i mesi estivi. Dunque, rispetto a quanto riportato la scorsa settimana, possiamo finalmente concentrarci su elementi più concreti utili per i nostri lettori, in modo da rispettare le tempistiche e le scadenze previste dalla legge. Proviamo, dunque, a riepilogare le informazioni più importanti per il pubblico in Italia.

Cosa sappiamo sulla domanda da presentare a INPS per il Reddito di Emergenza 2021

In sostanza, il Reddito di Emergenza andrà a coprire le quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, come si nota dall’apposita circolare. Si tratta di pagamenti riconosciuti dal decreto legge n. 73/2021, che a conti fatti potranno essere richiesti all’Inps esclusivamente dal prossimo 1 luglio al 31 luglio 2021. Sono due, al momento, le strade consentite per ufficializzare la propria richiesta, in attesa di conoscere l’esito della domanda che i richiedenti andranno ad inoltrare nel corso delle prossime settimane.

La prima prevede che ci si colleghi al sito internet dell’Inps, autenticandosi con il PIN, se in possesso, fermo restando che Inps non rilasci ulteriori nuovi PIN a partire dallo scorso 1 ottobre 2020). In alternativa, si può portare a termine la procedura in questione operando tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Seguendo l’altra strada, è possibile recarsi presso gli Istituti di patronato. Ulteriori dettagli a proposito del Reddito di Emergenza verranno a galla sicuramente nello scorcio finale di giugno.

Staremo quali altre linee guida diventeranno ufficiali per tutti coloro che, in questo momento, si trovano nella posizione di dover richiedere il Reddito di Emergenza ad INPS, in seguito alle prime istruzioni che sono venute a galla questo martedì qui in Italia. Che ne pensate?