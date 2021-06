La serie spagnola Grand Hotel è arrivata per la prima volta in Italia solo lo scorso 9 giugno, sebbene sia una produzione di dieci anni fa. Eppure la serie in costume ambientata ai primi del Novecento, interpretata da Yon González e Amaia Salamanca, vanta numerosi remake, perfino uno italiano, trasmesso nel nostro Paese ben prima che l’originale arrivasse ogni mercoledì in prima visione su Canale5.

A differenza dell’originale che ha avuto tre stagioni su Antena 3, i remake della serie spagnola Grand Hotel in giro per il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, non hanno avuto grossa fortuna e sono stati quasi sempre cancellati dopo una sola stagione.

Eccoli in ordine cronologico.

Il remake italiano

Il primo remake della serie spagnola Grand Hotel (titolo originale in Spagna Gran Hotel) è stato realizzato proprio in Italia ed è attualmente disponibile su Raiplay. Si tratta della serie omonima diretta da Luca Ribuoli, trasmessa da Rai1 a settembre 2015. Protagonisti sono stati Eugenio Franceschini e Valentina Bellè, nei ruoli di Pietro Neri e Adele Alibrandi. Questo format italiano in 6 episodi ispirato a quello spagnolo è stato diffuso nei paesi in lingua tedesca col titolo di Hotel Imperial.

Come l’originale serie spagnola Grand Hotel, anche quella italiana era ambientata nel 1905, ma nell’incantevole scenario delle Dolomiti: presso il Grand Hotel Paradiso, un albergo di lusso in cui si intrecciano misteri e sentimenti, emergono i segreti della famiglia Alibrandi, gli storici proprietari della struttura. Nonostante i buoni ascolti, l’adattamento non fu rinnovato per una seconda stagione.

Il remake messicano

Un altro remake della serie spagnola Grand Hotel è stato realizzato in Messico, col titolo El Hotel de Los Secretos, prodotta da Roberto Gómez Fernández per Televisa nel 2016. Protagonisti sono stati Irene Azuela e Erick Elías, mentre l’ambientazione della serie, pur ricalcando la trama originale, era stata fissata presso un antico ospedale psichiatrico del piccolo comune di Amecameca de Juárez, trasformato in un hotel di lusso. Realizzata in un’unica stagione, la serie messicana ha avuto ben 80 episodi.

Il remake per il mercato arabo

La serie spagnola Grand Hotel ha avuto anche una versione destinata al pubblico arabo, prodotta in Egitto e trasmessa nel 2016 dal canale Capital Broadcast Center (CBC): la serie ha avuto come protagonisti Amr Youssef e Amina Kalil.

Il flop americano di Eva Longoria

Negli Stati Uniti, l’attrice e produttrice Eva Longoria ha prodotto un remake della serie spagnola Grand Hotel per ABC, in onda nel 2019. Creata da Brian Tanen, la serie era ambientata nell’hotel della famiglia Mendoza a Miami tra lusso, segreti e complotti. Nel cast Demián Bichir, Roselyn Sánchez (già nella versione latinoamericana di Desperate Housewives, Devious Maids) e Denyse Tontz non hanno particolarmente brillato e la serie è stata cancellata dopo una sola stagione per i bassi ascolti. Tuttavia è stata trasmessa in diversi Paesi dell’America Latina e in Spagna su HBO.

Il recente remake francese

In Francia ci ha pensato TF1 a trasmettere un remake della serie spagnola Grand Hotel, in onda lo scorso anno. L’emittente solitamente specializzata in polizieschi e legal drama ha prodotto e trasmesso nell’autunno 2020 un adattamento intitolato Grand Hôtel, ambientato in Costa Azzurra. Anche questo tentativo non ha trovato grande fortuna ed è stato cancellato a dicembre 2020 dopo una sola stagione.