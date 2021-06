Il giallo hi-tech dell’estate è senz’altro riconducibile all’uscita dei Huawei P50. Il lancio delle ammiraglie è ancora avvolto ufficialmente nel mistero e non ci sono particolari dubbi sul fatto che siano un po’ tutti i fan del brand Huawei a tenere gli occhi puntati sui successori dei Huawei P40. Eppure sembrerebbe proprio che la prossima presentazione sia costernata di molteplici problemi visto che. giunti a metà giugno, non si conoscono per nulla i progetti relativi alle ammiraglie.

Il sempre ben informato tipster Teme è ritornato sull’argomento uscita Huawei P50 proprio in queste ore. Solo un paio di giorni fa, lo stesso esperto aveva riferito come il lancio dei dispositivi nuovi di zecca dovesse collocarsi in piena estate. La speranza era che la presentazione delle ammiraglie non giungesse dunque oltre il mese di luglio. Quest’ultima sembrerebbe già decaduta purtroppo: lo stesso Teme ha appena indicato lo spostamento dell’uscita dal mese di luglio a quello di agosto, insieme al tablet MatePad da 11 pollici.

Il lancio dei dispositivi top di gamma ha risentito moltissimo della mancanza di specifiche componenti hardware. Per quanto i vertici di Huawei abbiano riferito di essersi concentrati in modo particolare sullo sviluppo dei dispositivi, è indubbio che ci siano stati anche seri problemi di approvvigionamento per la produzione dei telefoni. A questa specifica situazione si è anche aggiunta la la volontà di lanciare le ammiraglie con Harmony OS a bordo come alternativa definitiva ad Android. Dunque la scelta software ha anch’essa influito sul ritardo, visto che il sistema operativo proprietario ha visto la luce in via definitiva solo lo scorso 2 giugno.

Sui tempi di uscita dei Huawei P50 si attendono sempre le dichiarazione ufficiali di Huawei. Anche nel caso in cui la presentazione venisse ufficializzata il prossimo agosto, a breve il produttore dovrebbe inoltrare gli inviti al keynote di lancio.