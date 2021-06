Sappiamo ancora dire “ti amo” o cerchiamo astute scappatoie affidandoci alla tecnologia? Nella contemporaneità affidiamo all’intelligenza artificiale anche i sentimenti amorosi? Deleghiamo Siri, l’assistente virtuale, a comunicare il nostro amore? È quanto immagina il singolo d’esordio del giovane artista napoletano Terr ONE, intitolata “Come Siri”.

Un brano gioioso, ‘estivo’, colorato e divertito: “Ho provato a raccontare, con un po’ di ironia, l’incomunicabilità nell’era della comunicazione. Nel brano ‘inseguo’ una ragazza che finge di non capirmi e che snobba ogni mio tentativo di coinvolgimento” ha spiegato il musicista, che nella canzone intona “Ho scritto che ti amo anche sul mio telefonino / hai fatto come Siri, hai detto che non mi hai capito”.

La copertina del singolo ‘Come Siri’ di Terr ONE | 2021

Nato e cresciuto a Napoli, il venticinquenne Terr ONE ha dato inizio alla sua carriera come autore squisitamente hip hop, prima di approdare ad una cifra stilistica più vicina al pop. I profumi dell’estate, la voglia di reincontrarsi e guardarsi di nuovo negli occhi sono gli elementi che meglio raccontano – nel brano “Come Siri” – questa attesissima estate del 2021.

Terr One in un’immagine di David Sorgenti | 2021

Prodotto dal musicista umbro D4D (al secolo Giovanni De Rosa), già apprezzato l fianco del rapper AimaD, il brano anticipa l’uscita di un EP, previsto per il prossimo autunno.

“Come Siri” è pubblicato da ABNbnormal Music & Communication, distribuito da Believe Music e ha visto impegnati, rispettivamente al mixing e al mastering, Alessandro Quadraccia e Salvatore Addeo.

Michelangelo Iossa