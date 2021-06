Cosa c’è di meglio che passare il lunedì sera a sognare una reunion di The Vampire Diaries dopo aver rivisto insieme Nina Dobrev e Kat Graham? Era dai tempi in cui la serie era in onda o era terminata da poco che non assistevamo a cose del genere soprattutto perché la bella Nina Dobrev spesso è stata avvistata in compagnia di Paul Wesley e poche altre volte con le sue colleghe (vedi Kayla Ewell o Candice Accola). Ieri sera però tutto è cambiato.

Basta aprire il profilo Instagram di Nina Dobrev per scoprire che lei e Kat Graham erano insieme e che è bastata una foto per chiamare a raccolta, in poche ore, tre milioni di fan e altrettanti like. Allo scatto postato dalla bella attrice è seguita anche una storia in cui le due si vedono sorridenti e insieme per la gioia di chi ha amato l’umana, poi vampira, Elena e la sua amica strega Bonnie Bennet.

I loro personaggi nel corso delle stagioni si sono amati, supportati ma anche allontanati e per qualche tempo odiati, specie la bella strega, ma fuori dal set le due sono sempre state amiche e vederle insieme adesso riempie di gioia i cuori dei fan che sognano ancora una reunion di The Vampire Diaries in pieno stile Comic-Con.

Nina Dobrev e Kat Graham sono apparsi l’ultima volta insieme in The Vampire Diaries nel finale di serie dello show andato in onda quattro anni fa. Anche se non è chiaro il motivo per cui le due attrici si siano riunite ora, la didascalia dell’attrice rilancia con una semplice emoji a forma di cuore. Inutile dire che la foto basta già a mettere in crisi i fan convinti che possa esserci un revival all’orizzonte, eventualità non confermata.