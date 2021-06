La replica di The Baker and the Beauty sicuramente arriverà in soccorso per tutti quei fan che non hanno intenzione, e non l’hanno avuta nemmeno ieri, di seguire la serie in seconda serata. L’accoppiata con Mr Wrong potrebbe rivelarsi vincente ma le polemiche non sono mancate per via della messa in onda notturna che poteva essere anticipata accorciando un po’ quella della serie turca con Can Yaman, quale sarà il risultato in ascolti?

La risposta a questa domanda arriverà nelle prossime ore ma, intanto, chi non avesse visto la serie ieri sera può farlo grazie alla presenza del video sul sito Video Mediaset della prima puntata. CLICCATE QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA REPLICA DI THE BAKER AND THE BEAUTY

Nella prima puntata di The Baker and The Beauty, Daniel, fornaio nella panetteria di suo padre a Miami, porta a cena fuori in un ristorante esclusivo la sua ragazza per il loro quarto anniversario. Lei gli chiederà di sposarla, cantandogli una canzone davanti a tutti i clienti. Imbarazzato Daniel rifiuterà la proposta creando scompiglio nella relazione e nella sua famiglia. Nel frattempo, nel bagno del ristorante, incontra Noa e tra i due scatta subito la scintilla.

La cosa strana è che al momento la serie sembra essere sparita dal palinsesto Mediaset e lunedì 21 a mezzanotte, subito dopo Mr Wrong, è prevista la messa in onda del Festival di Montecarlo. Che fine farà la coppia formata da Daniel e Noa? Al momento non vi è altra notizia e nemmeno la collocazione ad un altro orario durante la settimana ma molto dipenderà dagli ascolti che The Baker and The Beauty ha registrato ieri sera su Canale5 in coppia con Mr Wrong.

In caso contrario preparatevi ad un’altra serie di polemiche questa volta per la mancata messa in onda.