Sapevamo che il Samsung Galaxy S21 FE potesse non arrivare più in tempo per l’estate per via della carenza di componenti che purtroppo sta affliggendo il mercato mondiale (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Come riportato da ‘phonearena.com‘, il dispositivo arriverà probabilmente a settembre o ottobre, non ad agosto, almeno secondo un nuovo rapporto proveniente dalla Corea. Il colosso di Seul starebbe pianificando di lanciare i telefoni pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ad agosto, ma l’annuncio del Samsung Galaxy S21 FE sembra essere stato spostato ad una data successiva, forse a settembre o ottobre.

Le fonti hanno anche rivelato che la data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 non sarà il 3 agosto, come si crede attualmente, ma un po’ più tardi, anche se sempre nello stesso mese. Tuttavia, non hanno fornito una data specifica, chiarendo che il Samsung Galaxy S21 FE non sarà presente all’evento. Tale rapporto arriva dopo uno precedente in cui si era affermato che il telefono avrebbe ritardato a causa di una carenza di chip. Ad ogni modo, che si tratti di questo o di un rimando pianificato, è diventato più probabile non vedere il Samsung Galaxy S21 FE ad agosto.

Il device prenderà il posto del Note 20, con un costo compreso tra 630 e 720 dollari. Ci aspettiamo che il terminale sfoggi uno schermo da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno, una batteria da 4500mAh, tre fotocamere posteriori ed una frontale da 32MP. Riuscirete ad aspettare il telefono, oppure virerete su un altro prodotto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: di viremo la nostra anche noi nel più breve tempo possibile.