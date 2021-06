Ci saranno anche Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast di Don Matteo 13? La notizia sarebbe incredibile se non fosse che uno scherzo lanciato da Nino Frassica. L’attore siciliano non è nuovo a fare dell’ironia sulla fiction.

Lo scorso anno prese in giro la stampa quando pubblicò una foto con Maria Chiara Giannetta, entrambi completamenti in una tuta ermetica e una mascherina, in cui annunciava l’inizio delle riprese della tredicesima stagione in epoca Covid – notizia poi puntualmente smentita.

Anche stavolta Frassica si è divertito con i suoi fan e con la stampa. Sul suo profilo Instagram ha condivido un post ironico in cui annuncia l’arrivo nel cast di Don Matteo 13 del trio comico:

I 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry ALDO GIOVANNI E GIACOMO (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno)

Ovviamente uno scherzo congeniato, per prendere un po’ in giro le iniziali indiscrezioni secondo cui Raoul Bova avrebbe sostituito Terence Hill diventando il nuovo Don Matteo. In realtà le cose non stanno propriamente così. Bova entrerà sì a far parte del cast della fiction, a partire dalla quarta puntata della stagione 13 (secondo alcune voci), ma nei panni di un sacerdote alle prime armi.

“Cercherò di portare il più possibile del mio mondo interiore. Sto ancora cercando di capire tutte le sfumature del personaggio”, così ha dichiarato Raoul Bova nel corso di un’intervista con La Nazione. “Quello che conta davvero è portare avanti il messaggio che questa fiction porge, magnificamente, al pubblico. Importantissimo rispettare Terence Hill e rendere omaggio a un attore che amo da sempre”.

Le riprese di Don Matteo 13 erano iniziate il 31 agosto ma sono state interrotte la settimana successiva a causa delle condizioni meteorologiche. La troupe tornerà a girare a settembre a Spoleto.