Jane Levy si è sfogata contro la NBC, rea di aver cancellato Lo straordinario mondo di Zoey dopo sole due stagioni. La comedy musicale, in programmazione in Italia sulla piattaforma RaiPlay, segue le vicende di una giovane programmatrice che, in seguito a un incidente, è in grado di sentire i pensieri delle persone, i quali si presentano sotto forma di canzoni.

In un’intervista con VanityFair, Jane Levy usa dure parole contro la rete, accusandola di dare la priorità ai crime e ai polizieschi, piuttosto che un’altra possibilità a uno show piacevole come Lo straordinario mondo di Zoey . “Mi dispiace, ma devo dire questo: guardo il nuovo palinsesto della NBC e penso: ci sono un sacco di serie sul crimine e sulle armi'”, si è lamentata l’attrice. “Il nostro show parla di amore. È un vero peccato toglierlo di mezzo. Sento che è la mossa sbagliata”.

La NBC ha cancellato Lo straordinario mondo di Zoey, ma il suo showrunner non si arrende. Stando agli ultimi aggiornamenti, Austin Winsberg sta cercando una nuova casa alla serie, dopo che i colloqui per trasferire la terza stagione sullo streamer della rete, Peacock, sono falliti. Lionsgate, lo studio dietro Zoey, è ancora alla ricerca di potenziali acquirenti.

“Credo che possiamo avere una vera possibilità da qualche altra parte”, ha dichiarato lo showrunner Austin Winsberg su Twitter, dopo la notizia della cancellazione, prima di esortare i fan a rendere noto il loro dispiacere per “far rumore”. “Ma più abbiamo il supporto dei fan, e meglio è per noi”.

E se davvero è la fine? Jane Levy ha affermato a VanityFair che, comunque vada, è piena di “gratitudine”, aggiungendo: “Sento di aver fatto tutto ciò che volevo con questo spettacolo. Se è finita, non ho rimpianti. Ho dato tutta me stessa e così hanno fatto tutti gli altri”.

La prima parte de Lo straordinario mondo di Zoey 2 è disponibile su RaiPlay; la seconda metà arriverà prossimamente sulla piattaforma.