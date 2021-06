Avvistato Harry Styles a Venezia. Non solo avvistato, ma anche fotografato dai fan. L’ex One Direction si trova nella città lagunare un po’ per ragioni di lavoro e un po’ come turista. Lo dimostrano gli scatti pubblicati dal Daily Mail che mostrano il cantautore britannico con tanto di macchina fotografica al collo.

Harry Styles a Venezia

Secondo le prime indiscrezioni il viaggio di Harry Styles a Venezia sarebbe motivato dalle riprese del film The Policeman di Michael Grandage, nel quale Styles recita come protagonista nel ruolo del poliziotto Tom accanto all’attrice Emma Corrin, nel ruolo di Marion.

Harry Styles è stato avvistato anche all’Hotel Aman e i suoi fan si ritrovano impegnati in una sorta di caccia al tesoro, rincorrendo i rumor sui suoi spostamenti per cercare di incontrarlo e strappare una foto. Nei dintorni di Venezia, tuttavia, sono in corso le riprese di Wakefield prodotto da Amazon Studios proprio nei giorni della visita di Harry Styles, anche se secondo alcuni lanci di stampa Wakefield sarebbe il nome fittizio di My Policeman.

Le foto che immortalano Harry Styles a Venezia si moltiplicano nel corso delle ore, come sempre accade quando la popstar britannica fa visita al Belpaese.

Non solo Harry Styles

Il Daily Mail, tuttavia, nelle stesse ore ha paparazzato anche Katy Perry e Orlando Bloom con la piccola Daisy Dove e il cagnolino Nugget sul Canal Grande. Sul motivo della loro visita, però, non si hanno notizie. A quanto pare con l’arrivo dell’estate i divi internazionali hanno scelto l’Italia coma approdo per le vacanze.

Sulla durata della visita di Harry Styles a Venezia non ci sono dati, e la popstar non ha ancora documentato il suo viaggio sui social nonostante le continue richieste dei fan. L’ex One Direction, del resto, ha spesso visitato l’Italia per il suo lavoro di attore.