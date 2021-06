Continua ad essere alquanto interessante il prezzo degli Apple AirPods Pro su Amazon, con uno sconto che può non poco far comodo a chi ha intenzione di acquistare questi auricolari wireless dell’azienda di Cupertino. Chi possiede un iPhone non può non utilizzare la tecnologia integrata in questi AirPods Pro, senza dubbio uno dei migliori auricolari presenti in commercio e l’offerta odierna di Amazon potrebbe convincere chi è stato fino ad ora più titubante sull’acquisto.

Un aggiornamento sul prezzo Apple AirPods Pro fissato da Amazon

A distanza di tre settimane, dunque, torniamo a parlare di promozioni per questo prodotto. Gli AirPods Pro possono essere acquistati sborsando la cifra di 199,99 euro, prezzo che precedentemente era di 279 euro, quindi è stato applicato uno sconto del 28% che permette un risparmio di 79,01 euro. Difficilmente assisteremo a qualche sconto ulteriore, si tratta comunque di un prodotto di grande qualità a marchio Apple e dotato di tecnologia di ultimissima generazione.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Se si ha intenzione di risparmiare ancora un po’, l’unica soluzione è affidarsi al modello base degli AirPods che però non si ritrova di certo con le caratteristiche tecniche del modello Pro. Prima però di inoltrarci nelle specifiche tecniche di questi AirPods Pro è bene precisare che chi li acquista su Amazon può sfruttare il servizio Prime che permette non solo di non pagare le spese di spedizione, ma anche di ricevere tale prodotto a casa propria nel giro di poche ore.

Chi non è abbonato a Prime può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni ed avere le medesime agevolazioni. Ritornando invece alle caratteristiche di questi AirPods Pro spicca senza dubbio la cancellazione attiva del rumore che garantisce un’immersione totale nel suono, senza distrazioni esterne. Non manca però la modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno a noi, utile quando si cammina per strada e bisogna essere ben vigili.

Risulta presente anche l’equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio. Questi Apple AirPods Pro sono resistenti all’acqua ed al sudore, comunicano in modo diretto con Siri e sono dotati di custodia di ricarica wireless per oltre 24 ore di autonomia.