Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, come riportato da ‘gsmarena.com‘, ha segnalato che il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà l’unico della prossima serie top di gamma a montare il retro in vetro, a differenza dei Samsung Galaxy S22 e S22 Plus, che presenteranno la parte posteriore in plastica (anche per cercare di mantenere il costo finale il più basso possibile). La nuova perdita suggerisce anche che il colosso di Seul impiegherà un nuovissimo design di elaborazione per il retro dei Samsung Galaxy S22 e S22 Plus, così da presentare l’aspetto e la sensazione premium del vetro, pur essendo fatto di un altro materiale.

Le ultime informazioni sulla serie dei Samsung Galaxy S22 rivelano che i primi due modelli avranno dimensioni più piccole dello schermo rispetto ai loro predecessori, rispettivamente di 6.06 e 6.55 pollici (ve ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo). Il Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, avrà una diagonale di 6.81 pollici, e sarà l’unico membro della famiglia con uno schermo OLED LTPO che consente di vedere notevolmente migliorata la durata della batteria in combinazione con un’elevata frequenza di aggiornamento e di risoluzione dello schermo (in contemporanea).

Si dice anche il colosso di Seul porti il nuovo processore Exynos 2200 con GPU AMD insieme ad una versione Qualcomm Snapdragon per alcuni mercati selezionati. Per essere più dettagliati è ancora troppo presto: i Samsung Galaxy S22 verranno presentati solo tra diversi mesi (manca, a dire il vero, quasi un anno), e tutto potrebbe ancora succedere, per quanto ne sappiamo. I dispositivi dovrebbero vedere la luce a febbraio 2022, a margine del classico appuntamento annuale che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.