Negli ultimi mesi le indiscrezioni circa l’arrivo sul mercato del nuovo Apple Watch 7 si stanno facendo sempre più insistenti. Qualche settimana fa, il famoso leaker Jon Prosser aveva concepito alcuni render basati su disegni CAD relativi al prossimo smartwatch di Apple, dotato di bordi piatti proprio come iPhone 12, iPad Air, Pro e iMac. Ci sarebbe, però, un componente, di cui si parlato più volte e poi smentito, come il sensore per il rilevamento dei livelli di glucosio nel sangue, che, a quanto pare, dovrebbe arrivare nel 2022. Dati gli ultimi rumors sulla prossima versione dell’indossabile digitale del colosso di Cupertin, spiccano ben quattro possibili miglioramenti rispetto alla precedente generazione, tra cui: un processore più veloce, un display migliorato, una connessione senza fili più funzionale ed un design rivisitato.

Stando a quanto riferito da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, il futuro Apple Watch 7 potrebbe adottare una configurazione migliorata dello schermo con cornici del display ancora più sottili. Dovrebbe, inoltre, essere migliorato anche il supporto a banda larga e potrebbe esserci una minor distanza tra il pannello ed il bordo frontale, tramite l’uso di una nuova tecnologia di laminazione in grado di rendere la cover di protezione più sottile. Ciò che non dovrebbe subire cambiamenti sono la memoria RAM e lo spazio di archiviazione interno. La connessione wireless sfrutterà probabilmente la funzione ultra-wideband migliorata, con cui l’utente avrà la capacità di localizzare il wereable in maniera più semplice qualora dovesse essere smarrito o rubato.

Quanto alle possibili colorazioni, il nuovo Apple Watch 7 potrebbe essere presentato anche con il verde acqua, una nuance cromatica già adoperata per le cuffie AirPods Max. Come già accennato ad inizio articolo, sia il sensore per il monitoraggio del livello di glucosio nel sangue (funzione utile per i soggetti diabetici) che il sensore per il rilevamento della temperatura corporea slitteranno al 2022. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sul futuro orologio intelligente di casa Apple: saranno riportati ulteriori aggiornamenti in merito.