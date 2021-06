Arrivano proprio in queste ore alcune indicazioni a proposito di un nuovo boom di SMS E Factor. Si tratta a conti fatti fatti di una società di recupero crediti che lavora per sé o per conto terzi a nome di grossi marchi. Basti pensare ad ENI ed ENEL. Tuttavia, possono capitare situazioni nelle quali gli utenti debbano difendersi da potenziali truffe e, per riuscirci, l’unica cosa da fare è tutelarsi nel modo opportuno con le giuste informazioni. Cerchiamo di capire, dunque, come gestire determinati momenti, chiamate o messaggi vari.

Massima attenzione verso gli SMS E Factor per recupero crediti illegittimo

Nel corso delle ultime settimane, anche sul nostro magazine, è capitato di parlare di SMS Gruppo ISP. In quel frangente, la truffa era evidente, in quanto l’azienda menzionata era completamente all’oscuro di quello che stesse avvenendo. E che, a quanto pare, ancora avviene secondo quanto raccolto oggi 15 giugno. Qui la situazione è un po’ diversa, in quanto dietro determinati messaggi o chiamate potrebbe esserci una base legittima di recupero crediti per i clienti morosi. E questo rende la lettura di determinati momenti ancora più complicata.

Ad esempio, un SMS E Factor potrebbe essere da un lato frutto di dati finiti nelle mani sbagliate, al punto che la richiesta di recupero crediti rischia di risultare oggettivamente illegittima. Allo stesso tempo, se autentica la comunicazione, la morosità potrebbe essere finita da tempo in prescrizione, oppure la cifra potrebbe essere errata. In rete ci sono alcuni contributi da consultare, utili per difendersi da richieste che non comportano un pagamento da parte degli utenti.

Anche in questo caso, infatti, è giusto difendersi i propri interessi, muovendosi solo in piena consapevolezza. Gli SMS E Factor potrebbero presentare degli errori, a volte anche nella totale non conoscenza della situazione da parte dell’azienda che ha interessi sulla vicenda. Fate tutte le verifiche del caso.