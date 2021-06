Lunedì 14 giugno va in onda il penultimo episodio di Un Ciclone in Convento 19, la fortunata serie tedesca con Janina Hartwig, Fritz Wepper e Karin Gregorek, ideata da Michael Baier e composta in totale da 20 stagioni (più 4 episodi speciali).

La programmazione di Un Ciclone in Convento 19 si sposta dalla domenica al lunedì per completare la messa in onda della stagione, che è stata trasmessa finora da Rai2 con un episodio ogni domenica a partire dallo scorso 21 marzo. Dal 12°, però, la collocazione diventa quella del lunedì nel daytime di Rai2, occupando il palinsesto fino alla messa in onda del telegiornale delle 13.00.

Ecco la trama del 12° episodio di Un Ciclone in Convento 19, dal titolo Specchio Specchio delle mie Brame, in onda su Rai2 lunedì 14 giugno alle 12.05.

Lela scopre che Luisa, una ragazza che lavora presso la scuola materna delle suore, sta dimagrendo a vista d’occhio perché vuole vincere un concorso riguardante il fitness.

Un Ciclone in Convento 19 dovrebbe proseguire col 13° ed ultimo episodio di questa stagione, che però al momento non ha una programmazione certa: Rai2 non ha fatto sapere, in seguito a questo passaggio dalla domenica al lunedì, come proseguirà la messa in onda della serie, a cui manca un solo episodio per concludere la diciannovesima stagione in prima visione assoluta. Ricordiamo infatti che dal 2004 le reti Rai detengono i diritti per la messa in onda in prima tv della serie, che è andata in onda prima sulla rete ammiraglia e poi su Rai2, oltre che in replica in prima serata su Rai Premium.

Un Ciclone in Convento 19 è andato in onda in Germania, sulla rete Dars Erste, lo scorso anno, mentre attualmente la programmazione originale è giunta alla ventesima ed ultima stagione, che sancisce la chiusura della serie. Il capitolo finale è in onda in questi mesi in Germania e ancora inedito in Italia, dove probabilmente arriverà nel 2022.