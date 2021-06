È già tempo del finale di The Handmaid’s Tale 4: la nuova stagione, che ha debuttato il 29 aprile su TIMVision, sta per concludersi col decimo ed ultimo episodio, che arriverà sulla piattaforma in Italia il 17 giugno, un giorno dopo la première internazionale su Hulu.

Un episodio finale di The Handmaid’s Tale 4 all’insegna del braccio di ferro tra June e il suo ex Comandante Fred: l’episodio precedente, dopo il tentativo della protagonista di ottenere informazioni su sua figlia Hanna da parte di Nick con un incontro molto intenso e romantico, si era concluso con la notizia che Waterford tornerà libero perché ha deciso di collaborare con le autorità canadesi. Ora June è in un angolo: non ha ancora ritrovato sua figlia a Gilead e non vedrà nemmeno il suo aguzzino e stupratore pagare per le sue colpe, nonostante si sia sottoposta ad una dolorosa testimonianza pubblica al processo a suo carico. Quanto vale la sofferenza di una schiava sessuale di un regime liberticida in confronto alle informazioni che il suo aguzzino può fornire ad uno stato nemico?

Sembra questa la domanda che il finale di The Handmaid’s Tale 4 porrà al centro della trama, come mostra il promo dell’episodio intitolato The Wilderness. La sinossi del finale di The Handmaid’s Tale 4 recita così: “June attinge a tutte le sue risorse e relazioni, rischiando tutto per ottenere il suo ideale di giustizia“. La protagonista dovrà dunque fare ricorso ad ogni mezzo e persona che possano aiutarla a non vedere realizzato l’incubo della liberazione di Fred. Se tra questi c’è anche Nick non è chiaro, così come non vi sono indizi sul fatto che l’ultimo episodio tornerà su quel dettaglio sorprendente dell’episodio 9, quando la fede rimessa al dito dal Comandante dopo l’incontro con June rivelava al pubblico che si è sposato, ma senza fornire altri dettagli. Probabilmente si è trattato di un altro matrimonio imposto dal regime, come il primo con la giovanissima Eden, poi condannata a morte per tradimento.

Nick non appare nel promo del finale di The Handmaid’s Tale 4, che è invece tutto incentrato sul dualismo tra vittima e carnefice: June non può accettare che Fred la faccia franca nonostante i suoi crimini, mentre lui usa la gravidanza di sua moglie Serena per riconquistare la sua libertà. “Forse quello che lui sta dando loro ha più valore di ciò che ha tolto a me” è l’amara riflessione di June nel promo del finale di The Handmaid’s Tale 4, che apre la strada ad una quinta stagione già ufficialmente rinnovata da Hulu.