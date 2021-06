All’orizzonte ci sono nuove rimodulazioni WindTre per i clienti di linea fissa dell’operatore unificato. Purtroppo lo stesso vettore ha cominciato a notificare delle nuove modifiche unilaterali del contratto, anche attraverso la pagina dedicata del suo sito istituzionale. La spesa in più non sarà univoca ma dipenderà dall’offerta di partenza degli utenti.

WindTre motiva i nuovi aumenti con con la necessità di continuare a garantire un servizio di livello alto e sempre all’avanguardia. Le tariffe aumenteranno in alcuni casi di 2 euro, in altri di 4 euro: il tutto a partire dal primo rinnovo successivo al 1 agosto. Chiunque sarà interessato dalla modifica unilaterale del contratto verrà raggiunto da una comunicazione personale sul proprio conto telefonico, nel corso del mese di giugno appunto.

Almeno per il momento, non c’è da disperarsi per le rimodulazioni WindTre di prossima attivazione. In effetti l’operatore applicherà sulla fattura dei clienti interessanti un importo uguale a quello dell’aumento (dunque di 2 o di 4 euro) che durerà per un po’. L’agevolazione sarà valida fino a quando proprio il cliente concluderà l’acquisto rateizzato del modem con il quale fruisce del servizio di connessione internet.

Per chi non accetterà l’ultima delle rimodulazioni WindTre ci sarà la possibilità di recedere dal proprio contratto senza penali e costi aggiuntivi come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. L’operazione andrà effettuata però non oltre il 31 luglio. La procedura potrà essere eseguita attraverso diversi canali:

con lettera raccomandata A/R all’ indirizzo: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI;

via PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it;

contattando un operatore al numero 159 per presentare richiesta;

presso i punti vendita WINDTRE;

utilizzando Will, l’assistente digitale disponibile nell’Area Clienti del sito dell’operatore e su APP WINDTRE.

Chi vorrà passare ad altro operatore mantenendo il proprio numero telefonico di rete fissa dovrà non solo inviare la comunicazione di recesso ma fare richiesta specifica dal nuovo vettore, sempre entro il termine perentorio di fine luglio.