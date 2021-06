A partire dal mese di settembre 2020, l’unico smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS premium, ad essere lanciato sul mercato e spedito con un chipset aggiornato è stato il TicWatch Pro 3 di Mobvoi. Tuttavia, l’azienda tecnologica con sede a Pechino è pronta a lanciare, il prossimo 16 giugno, il nuovo ed attesissimo TicWatch E3, svelando in anteprima le ultime novità ad esso relative. Nel frattempo, su Internet, circola un video derivante dal mercato russo e propagato su Instagram dall’utente ‘andrey_koftun’, che ha avuto la brillante idea di filmare la scatola contenente il wearable ed il relativo cavo di ricarica.

Abbiamo sentito parlare del TicWatch E3 già lo scorso mese di aprile: nell’APK circolato in Rete era incluso un rendering dell’indossabile, ma non c’erano ancora informazioni circa il software o le caratteristiche hardware che avrebbe presentato. Dopo il TicWach E2, si è ipotizzato che anche il suo successore adottasse Wear OS e che sarebbe stato lanciato sul mercato ad un prezzo inferiore rispetto all’ammiraglia TicWatch Pro 3. Ma oggi, grazie alle ultime informazioni rivelate dall’utente russo, si è potuto capire di più circa le caratteristiche della terza generazione del dispositivo di Mobvoi. Dalle prime immagini, si può vedere che l’orologio intelligente sarà alimentato dallo Snapdragon Wear 4100, ossia il chipset Qualcomm tra i più potenti progettati per l’utilizzo a bordo dei dispositivi indossabili.

Nel video sono state confermate alcuni dettagli relativi al nuovo TicWatch E3, nello specifico: il suo design sfoggia un display rotondo (non OLED) con vetro curvo 2.5D, dotato di due pulsanti posti lateralmente, la mancanza di una corona rotante ed un cinturino in silicone. Il dispositivo, inoltre, possiede un microfono ed un altoparlante. Dotato di chipset Snapdragon Wear 4100 (che è possibile leggere sul retro della confezione), il wereable risulta resistente all’acqua (con certificazione IP68), oltre ad avere più di 20 modalità di allenamento, il rilevamento della frequenza cardiaca 7 giorni su 7, il monitoraggio SpO2, dello stress, del sonno, del VO2 max durante le corse ed il supporto TicMotion. Nel video è possibile notare anche che il cavo di ricarica si attacca magneticamente al retro dello smartwatch, proprio come per il Pro 3.