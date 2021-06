Ci saranno tempi di uscita rapidi e ristretti per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 14.7 in casa Apple. Questo quanto riportato da svariate fonti americane, da aggiungere alle informazioni condivise con voi sulla versione del sistema operativo di cui vi abbiamo parlato a fine maggio sul nostro magazine. Già, perché le tante segnalazioni degli ultimi giorni, riguardanti soprattutto la durata della batteria di svariati iPhone dopo l’installazione di iOS 14.6 richiedono per forza di cose un intervento tempestivo da parte della mela morsicata.

Previsioni sull’uscita per iOS 14.7 dopo i problemi di batteria con iOS 14.6

Come stanno le cose con il colosso di Cupertino americano? Una vera e propria ammissione pubblica relativa a problemi di batteria dopo il download dell’aggiornamento iOS 14.6 ancora non c’è stata. Tuttavia, le lamentele anche negli USA (in alcuni casi trasformate addirittura in azioni legali nei confronto dell’azienda) non possono aver lasciato indifferenti i verti di Apple. Ecco perché i tempi uscita per il nuovo aggiornamento iOS 14.7 non potranno allungarsi più di tanto in giro per il mondo.

Le ultime voci, a tal proposito, parlano con insistenza dell’uscita dell’upgrade ad iOS 14.7 questa settimana (dunque, nel giro di 48 presumibilmente), o al massimo entro una decina di giorni. Pressanti le richieste ai tecnici di Apple, affinché ci si possa mettere alle spalle l’anomalia che ha condizionato in modo non indifferente l’autonomia dei prodotti. Anche qui, dunque, solo rumors e previsioni, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del produttore.

Di sicuro, l’aggiornamento iOS 14.7 in questi giorni è diventato più urgente, ma prima in casa Apple dovranno comprendere quali dettagli abbiano comportato un consumo più significativo. Restate connessi al nostro magazine per comprendere quali saranno i prossimi passi che verranno fatti da Apple per limitare il disagio del pubblico su un tema delicato come quello della batteria.