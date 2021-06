Ci risiamo anche in questo lunedì 14 giugno: ci sono problemi con l’accesso Fastmail di Fastweb oggi ma esattamente come ieri e il servizio di posta elettronica non è raggiungibile per i clienti che ne usufruiscono da più o meno tempo. Si tratta di un’anomalia abbastanza grave, soprattutto considerando il fatto che la situazione è identica a quella di 24 ore fa quando si sono registrate le prime difficoltà e nel frattempo non eventuali interventi tecnici non sembrano aver avuto gli effetti sperati.

I problemi con l’accesso Fastmail di Fastweb sono decisamente a monte. Provando a raggiungere la pagina del servizio di posta elettronica, quest’ultima non si carica, resta bianca o viene visualizzato l’errore 503. Come naturale conseguenza non è neppure possibile inserire nome utente e password per accedere al profilo personale.

Il servizio Downdetector, in questa mattinata, già registra un centinaio di segnalazioni di utenti alle prese con i problemi di accesso Fastmail. In riferimento alle stesse anomalie della giornata di ieri, va detto che nel tardo pomeriggio di domenica appunto le difficoltà erano rientrate e c’era stata la possibilità di verificare i messaggi in entrata nella casella di posta così come di inviarne di nuovi. Speriamo, a questo punto, che anche il disservizio di questo lunedì rientri, magari in un tempo più ridotto. Per il momento non ci sono feedback della stessa Fastweb, attraverso i suoi canali ufficiali, che chiariscano l’entità del down e neanche riportino eventuali previsioni di ritorno alla normalità. La necessaria assistenza quest’oggi potrà essere richiesta al numero 192193 o anche attraverso il profilo social di Twitter dedicato al customer care che risponde al profilo @FASTWEBHelp.

La situazione continuerà ad essere monitorata per carpire gli eventuali sviluppi della situazione.

Aggiornamento 13:00 – Purtroppo la pagina di accesso Fastmail continua a non essere raggiungibile, il servizio di posta continua ad essere negato ai clienti così come non ci sono ancora feedback di Fastweb in riferimento alla situazione.