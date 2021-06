Il Samsung Galaxy S21 FE è sulla bocca di tutti da qualche ora a questa parte: il dispositivo potrebbe non essere presentato a margine del prossimo evento Unpacked del colosso di Seul per via della carenza di componenti che sta agendo a livello globale. Come riportato da ‘SamMobile‘, questa volta a dare fastidio non sono i chip, ma le batterie, soprattutto a livello del fornitore LG Energy Solutions, che avrebbe perfino indirizzato il produttore asiatico a rivolgersi a Samsung SDI. I tempi, però, potrebbero ormai essere troppo lunghi.

La situazione non sembra migliore per quanto riguarda la fornitura dei processori Snapragon 888 di Qualcomm, ad oggi non facilmente reperibili sul mercato. In ogni caso, la decisione in merito ad un eventuale stop della produzione del Samsung Galaxy S21 FE non è ancora stata presa, così come ribadito da un funzionario del colosso di Seul. Se qualcosa dovesse andare storto, il prodotto verrebbe rimandato di 1 o 2 mesi, per debuttare eventualmente nella stagione autunnale. A quel punto, la scena estiva sarebbe appannaggio dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, così come pure degli indossabili Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, equipaggiati con il nuovo sistema operativo Wear, realizzato in collaborazione con il colosso di Mountain View.

Sarebbe dovuta essere anche la volta del Samsung Galaxy S21 FE, ma, purtroppo, non possiamo, almeno per adesso, darvi la certezza venga effettivamente lanciato tra poche settimane, insieme ai dispositivi che vi abbiamo appena citato. La crisi dei componenti potrebbe pesare troppo sulla produzione (più che altro per i tempi di consegna, che sono ormai troppo stretti), anche se non è ancora detta l’ultima parola. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.