LUCA FOL mi ha colpito immediatamente appena ho visto il suo video “Oro bianco” postato nella rubrica ASCOLTAMI! Del mio canale Telegram Sir Red Ronnie.

Un geniale piano sequenza che rivestiva un brano con reminiscenze di Franco Battiato.

Così l’ho invitato in una diretta del mio WE HAVE A DREAM

Ecco il link su OptiMagazine di quel collegamento:

Conoscerlo mi ha ulteriormente incuriosito: com’è dal vivo?

Detto fatto, eccolo live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Mamma mia quanto bravi artisti esistono oggi in Italia!!! Porca puttana: ma perché non hanno gli spazi che meriterebbero?!?

Ecco una breve bio nella quale Luca si descrive:

LUCA FOL (Luca Fallini)

LUCA FOL è cantante e polistrumentista classe 1994, proveniente da Rimini.

Tra il 2016 e il 2018 pubblica con un diverso pseudonimo due dischi in lingua inglese, rievocando atmosfere tra i Beatles e la musica elettronica.

Nel 2020 inizia la produzione di nuovi brani in italiano a metà tra electropop e cantautorato, con un sound caratterizzato da sintetizzatori pungenti e corrosivi, chitarre liquide e dense.

La contaminazione e rielaborazione di diversi linguaggi lo porta ad assumere colori e sfumature di Bluvertigo, Baustelle, Battiato, Soerba, assemblati in una propria identità musicale.

www.redronnie.tv