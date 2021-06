Al via Lo straordinario mondo di Zoey 2 debutta su RaiPlay dal 14 giugno, in esclusiva prima visione per l’Italia. Al centro della comedy, creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Television, c’è ancora una volta Zoey (Jane Levy) alle prese con la tragica perdita del padre mentre cerca di elaborare il lutto insieme ai suoi cari. La vita della giovane programmatrice però è sempre più complicata.

In questa seconda stagione, la giovane continua ad ascolta ed esplorare i pensieri più intimi delle persone a lei vicine a suon di musica. Ma i cambiamenti e i poteri di Zoey colpiranno anche altri ambiti della sua vita, compresi lavoro e amore, complicando e rendendo alquanto goffa la sua quotidianità con dinamiche nuove, divertenti e ricche di sorprese. La seconda stagione è anche l’ultima: Lo straordinario mondo di Zoey è stato infatti cancellato da NBC; la produzione, però, ha annunciato di essere alla ricerca di un nuovo network per poter continuare la storia in un’ipotetica terza stagione.

Nel cast della serie, oltre Jane Levy, anche Alex Newell, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Mary Steenburgen, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, Lauren Graham e Harvey Guillén.

Dal 14 giugno i primi sei episodi de Lo Straordinario mondo di Zoey 2 saranno disponibili in boxset, in doppia lingua italiano e inglese. Ecco le trame:

Episodio 2×01 – Lo straordinario ritorno di Zoey. Dopo un lungo periodo di lutto, Zoey ritorna alla sua vita di sempre e si rende conto che, nel frattempo, sono cambiate tante cose, sia sul lavoro che nelle sue amicizie.

Episodio 2×02 – La straordinaria distrazione di Zoey

I tentativi di Zoey di passare una serata romantica con Max sono continuamente vanificati dalle intrusioni di Maggie, Mo e del lavoro. Nella famiglia Clarke fa il suo ingresso Jenna, sorella di Emily, venuta a San Francisco con il bambino per dar loro una mano.

Episodio 2×03 – Gli straordinari sogni di Zoey

Zoey è tormentata da un incubo ricorrente che condiziona la sua vita lavorativa e personale. Jenna cerca di aiutare Maggie a ritrovare la sua creatività nonostante l’assenza di Mitch.

Episodio 2×04 – Lo straordinario impiegato di Zoey

I piani di felicità di Zoey sono subito messi alla prova da una decisione dei capi della SPRQ Point che la costringono a dover fare dei tagli al personale. Max e Mo si trovano ad affrontare la prima sfida come partner in affari.

Episodio 2×05 – Lo straordinario sballo di Zoey

Zoey decide di passare una giornata da vera ribelle insieme al suo giovane vicino di casa, Aiden. Ma proprio mentre la festa comincia arriva una chiamata di lavoro inaspettata.

Episodio 2×06 – La straordinaria resa dei conti di Zoey

Dopo la conferenza stampa, la posizione di Simon alla SPRQ Point è in discussione e Zoey cerca di trovare il modo di sistemare le cose. Max e Mo cercano di convincere un nuovo investitore a finanziare la loro impresa.