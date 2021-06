Le prime voci di calciomercato estivo già sono in circolazione, ma le trattative entreranno nel vivo solamente al termine degli Europei 2020 di calcio. Tra i diversi club italiani, anche il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo e valutando non solo i nuovi profili da regalare a mister Luciano Spalletti, ma anche i calciatori azzurri che potrebbero lasciare la città partenopea. Negli ultimi giorni l’esterno destro d’attacco Matteo Politano è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina, dove riabbraccerebbe l’ex tecnico Gattuso, e la Lazio, dove troverebbe Maurizio Sarri.

Politano (il cui contratto con il Napoli è in scadenza nel 2024), in seguito all’amara esclusione dalla lista dei convocati per gli Europei malgrado l’ottima stagione ricca di gol, assist e buone prestazioni, avrà dinanzi un’estate piena di novità e di richieste di mercato. Il numero 21 azzurro, infatti, piace tanto alla Lazio, che dalla prossima stagione sarà guidata da mister Sarri. Il suo nome, però, è segnato anche sul taccuino della dirigenza viola di Gattuso, ma, a quanto pare, il futuro dell’attaccante 27enne sembra già segnato.

Come svela l’edizione giornaliera del ‘Corriere del Mezzogiorno’, l’esterno romano è molto richiesto sul mercato ed il club di Lotito si sarebbe fatto avanti per portarlo in biancoceleste e nella sua città nativa. A quanto pare, il Napoli non sarebbe disposto a trattare se non con cash e per una cifra che si avvicini ai 20 milioni di euro. C’è da dire che, malgrado le ultime voci di mercato, Politano piace ed è apprezzato tanto da Spalletti, che lo ha voluto fortemente già ai tempi dell’Inter. Dunque, è quasi sicuro che l’attaccante resti in azzurro anche la prossima stagione. Se dovesse essere così, la Lazio dovrà abbandonare la pista Matteo e virare su altri profili.