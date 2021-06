Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi ed è tra i cantanti più apprezzati dell’edizione. Durante la permanenza nel programma ha scritto e rilasciato il singolo Mi Manchi, certificato disco di platino.

Il suo ultimo singolo è invece Loca, stabile ai vertici delle classifiche e già certificato disco d’oro. Oggi parte il suo instore tour per la presentazione ai fan del disco d’esordio omonimo. Il primo appuntamento è quello in programma al negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano; domani Aka7even sarà a Torino e mercoledì 16 giugno a Bologna. Giovedì 17 il cantante incontrerà i fan a Roma (Mondadori Bookstore Via Appia Nuova).

Abbiamo intervistato Aka7even che ha condiviso con noi i ricordi più belli del tempo trascorso ad Amici di Maria De Filippi, tra l’emozione della semifinale e le lezioni con i vocal coach.

A telecamere spente, Aka7even guarda al futuro. Sta lavorando al tour che lo vedrà dal vivo nel 2022 (qui i concerti giù annunciati) e ha qualche sogno nel cassetto. Gli piacerebbe partecipare all’Eurovision Song Contest ma anche duettare con Justin Bieber. Tra gli altri? Fedez!

Intervista con Aka7even

Da qualche settimana si è chiusa l’edizione di Amici che ti ha visto tra i protagonisti del canto, qual è il ricordo più bello che custodisci di questa esperienza?

Uno dei ricordi più belli è sicuramente quello della semifinale, quando ho preso la maglia per la puntata finale in programma la settimana successiva; è stato molto emozionate.



Invece pensando alle lezioni con i docenti?

Sicuramente lavorare con esperti vocal coach mi è servito tantissimo soprattutto per l’aspetto tecnico perché ho delle piccole lacune dovute ad una piccola cisti sulle corde vocali quindi avevo proprio bisogno dei vocal coach. Ho lavorato con professionisti molto preparati che mi hanno aiutato tantissimo.



Nel programma hai scritto Mi Manchi, molto apprezzata dal pubblico. Come è nata?

Mi Manchi è nata in casetta ed è stata la conseguenza di alcuni episodi che si erano verificati poco prima. Dato il mio stato d’animo, ho sfogato tutto nella scrittura ed è nata Mi Manchi.

Dopo Amici è uscito il tuo album d’esordio. A quale brano sei più legato?

Sicuramente a Mi Manchi non solo perché è la canzone che ha ricevuto più ascolti ma anche perché è quella a cui sono più legato dal punto di vista testuale. Al secondo posto metterei Black e la terza è Loca.

Facciamo un passo indietro. Il tuo primo singolo è uscito con il nome di Luca Marzano, poi hai scelto un nome d’arte.

Sì, è stato un cambiamento che sentivo. Luca Marzano artista non era più collegato a Luca Marzano vita privata. Ho cambiato tutto per percorrere un nuovo tragitto che ha avuto successo e ne sono felicissimo.



Hai un sogno nel cassetto?

Partecipare all’Eurovision, ma anche un duetto con Justin Bieber. Tra gli italiani invece mi piacerebbe duettare con Fedez.

Sai che per l’Eurovision al momento serve vincere Sanremo? Ci andresti?

Sì ma con calma.