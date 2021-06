The Beginning, questo è il titolo del finale di Fear The Walking Dead 6 andato in onda qualche ora fa negli Usa riscrivendo l’intero universo di TWD. D’ora in poi tutto sarà diverso e non solo per i protagonisti dello spin-off alle prese con novità e difficoltà importanti nella settima stagione già annunciata, ma anche per l’intero universo della serie che subirà variazioni importanti dovute proprio a questa esplosione finale.

ATTENZIONE SPOILER!

Il finale di Fear the Walking Dead 6 si conclude con morte, distruzione e decadimento e un nuovo inizio per i sopravvissuti a un missile nucleare lanciato da Teddy (John Glover) nel penultimo episodio della stagione e che qualche ora fa è esploso. Althea (Maggie Grace) ha optato per un salvataggio dell’ultimo minuto quando un elicottero CRM pilotato da Isabelle (Sydney Lemmon) atterra e porta via Daniel (Ruben Blades), Luciana (Danay Garcia), Sarah (Mo Collins), Wes (Colby Hollman), Jacob (Peter Jacobson) e Charlie (Alexa Nisenson) in salvo.

Proprio questo salvataggio in extremis sembra voler rivelare non solo che molto probabilmente rivedremo Isabel nella prossima stagione ma che avremo modo di esplorare la sua relazione con Al. Il resto riguarderà proprio l’esplosione perché una testata nucleare è un po’ un problema per tutti, specie per i superstiti che adesso non dovranno vedersela solo con i vaganti ma anche con tutto quello che rimarrà intorno di pericoloso.

Domingo ha rivelato in una puntata di Talking Dead che Strand nella settima stagione “raddoppierà per essere Victor Strand” e non si preoccuperà se Alicia scopre che ha quasi ucciso Morgan, tutto quello che è successo lo ha trasformato in una persona peggiore di quanto pensasse e questo potrebbe tradursi in ‘nuovo cattivo’ nella prossima stagione già annunciata della serie.

La settima stagione di Fear the Walking Dead debutterà nell’autunno 2021 su AMC mentre la sesta continuerà ad andare in onda su MTV anche in Italia fino al suo rocambolesco finale.