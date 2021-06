I Casi della Giovane Miss Fisher arriva in Italia in prima visione su Rai2: si tratta dello spin-off della serie australiana in tre stagioni Miss Fisher – Delitti e Misteri, basata sui romanzi di Kerry Greenwood. La nuova serie poliziesca sarà in onda sulla rete cadetta con quattro episodi, a partire da martedì 15 giugno in prima serata.

Protagonista de I Casi della Giovane Miss Fisher è la giovane e brillante detective Peregrine Fisher, che eredita le sue doti investigative dalla zia Phryne Fisher, l’affascinante protagonista di Miss Fisher – Delitti e Misteri, ispirata ai romanzi gialli di Kerry Greenwood. Questo il legame tra lo spin-off e la serie originale: il sequel è ambientato sempre in Australia, ma negli anni ’60, tra atmosfere colorate e molto pop.

Le vicende de I Casi della Giovane Miss Fisher avvengono nel 1964, quando Peregrine Fisher viene catapultata da una monotona e insoddisfacente vita di provincia a una carriera da investigatrice sprezzante del pericolo: arrivata a Melbourne per accettare la misteriosa eredità che le ha lasciato sua zia, dopo la sua scomparsa in un incidente aereo, la giovane Fisher si ritroverà ad ereditare anche l’amicizia di gruppo di donne straordinarie, le militanti del “Club delle Avventuriere”, di cui sua zia era membro.

I Casi della Giovane Miss Fisher parte dunque dalla decisione di Peregrine di seguire le orme della sua celebre zia. Il suo primo caso è l’omicidio di una modella, uccisa ad una sfilata di abiti da sposa: tra relazioni extraconiugali, molestie sessuali e corruzione ad alti livelli, la neofita Peregrine dovrà indagare tra luci ed ombre dello sfarzoso mondo della moda.

Protagonista de I Casi della Giovane Miss Fisher è Geraldine Hakewill, che interpreta la spiritosa e coraggiosa Peregrine, dotata di un grande intuito investigativo e naturalmente curiosa, oltre che propensa a trasgredire le regole. Al suo fianco nel cast Joel Jackson nei panni del detective James Steed, Catherine McClements in quelli di Birdie Birnside, James Mason come Eric Wild e Greg Stone nel ruolo dell’ispettore capo Percy Sparrow.