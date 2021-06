Nei più grandi successi di Gianna Nannini c’è una delle parti più importanti del rock italiano. Trasgressiva, grintosa, provocatoria e poetica, in decenni di carriera ha saputo sdoganare un genere che fino agli anni ’70 era circoscritto al mondo maschile. Nella sua arte sa muoversi tra chitarre distorte e ballate strazianti per pianoforte, raccontare il sesso e l’amore senza mai essere banale né volgare. La sua estensione vocale può toccare vette altissime, proprio come la sua sensibilità in grado di fendere anche un cuore di diamante, impenetrabile.

America (1979)

La Statua della Libertà impugna un vibratore anziché la tradizionale fiaccola: questa l’artwork di California (1979) firmata da Mauro Convertino, con quella opening-track che è un inno alla masturbazione disegnato su un riff graffiante, puro rock’n’roll dal ritornello liberatorio che ancora oggi fa scuola.

Offerta California California

Nannini, gianna

Fotoromanza (1984)

Chi, almeno una volta, non ha provato a intonare le difficilissimi note del ritornello? “Questo amore è una camera a gas” è oggi un manifesto dei cliché dell’amore, un preciso intento di Gianna Nannini di prendere un po’ in giro le canzoni smielate italiane con frasi degne, appunto, dei fotoromanzi più in voga negli anni ’80.

Puzzle Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Rca Italiana (Publisher)

Bello E Impossibile (1986)

“Con gli occhi neri e quel sapor medio-orientale”, il tormentone nel tormentone. Bello E Impossibile di Gianna Nannini è l’inno rock per eccellenza, tra i singoli più venduti del 1986.

Meravigliosa Creatura (1995)

Meravigliosa Creatura è una deliberata canzone d’amore: per molti parla della maternità, per altri può essere dedicata a un partner. La trascendenza del testo, tuttavia, lascia spazio a infinite interpretazioni (“All’improvviso tu scendi nel paradiso”).

Dispetto Audio CD – Audiobook

Metronome (Universal Music) (Publisher)

Sei Nell’Anima (2006)

Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo: il suo rock è poesia e Sei Nell’Anima ne è l’esempio più adatto, per questo non può mancare tra i più grandi successi di Gianna Nannini.