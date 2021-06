Passato il grande spavento, con il ragazzo ormai fuori pericolo, è lecito chiedersi se Eriksen giocherà, oppure se dopo i fatti terribili di sabato scorso il danese dovrà arrendersi al ritiro dal calcio. Una cosa al momento è sicura, visto che in tanti avevano messo in discussione che lui in primis potesse pensare al ritorno in campo. Secondo quanto appreso in queste ore, infatti, i messaggi in chat destinati sia ai compagni dell’Inter, sia a quelli della Danimarca, denotano la sua enorme voglia di non lasciare lo sport che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Eriksen giocherà? Primi pareri sul possibile ritiro dal calcio

Dunque, dopo aver analizzato nella giornata di ieri anche alcune bufale sul suo conto, compresa quella che ci parlava del vaccino Covid alla base del malore di sabato pomeriggio, bisogna capire cosa dicono gli esperti. Eriksen giocherà ancora? Pessimista Sanjay Sharma, professore di cardiologia sportiva, oltre ad essere ex medico del calciatore durante gli anni al Tottenham. A suo dire, è difficile che un medico possa prendersi la responsabilità nel garantire l’idoneità sportiva del ragazzo. Facendo sapere che in Inghilterra sono molto rigidi sul tema.

Di parere diverso Vincenzo Ieracitano, specialista in emergenza e nella chirurgia d’urgenza, il quale durante un’intervista rilasciata a Repubblica si è mostrato possibilista nel caso in cui ulteriori esami non dovessero far emergere problemi particolari. A tal proposito, è stato fatto l’esempio di Casillas. Altri tre esperti e cardiologi italiani di fama mondiale citati da Alfredo Pedullà, vale a dire Bruno Carù, Fabio Pigozzi ed Elena Cavaretta, rimandano ogni considerazione al termine degli esami.

A loro dire, in ogni caso, ad oggi è solo da escludere l’eventuale disponibilità del centrocampista ad inizio campionato. Senza sbilanciarsi sulla domanda “Eriksen giocherà o ci sarà il ritiro dal calcio?”.