Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano con un nuovo appuntamento nella serata di lunedì 14 giugno su Rai2.

Si parte con l’episodio 10×09 di Hawaii Five-0, dal titolo Ringraziamento con delitto, di cui vi riportiamo la sinossi:

È il giorno del Ringraziamento e mentre Junior e Tani rintracciano il ladro che ha derubato la casa dei genitori di lui, la Five-O indaga sull’omicidio di un amato filantropo e sul furto del suo prezioso albero di koa. Inoltre, Danny va a vivere con McGarret.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×10 di NCIS New Orleans, intitolato Occhio per occhio:

Pride viene tagliato fuori dalla squadra e messo in un angolo dopo le indagini su Eddie Barrett. Come sempre la tenacia di Pride prevale e continuando le indagini scopre un complotto dannoso per tutti.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano lunedì 21 giugno con due nuovi episodio. Nel 10×10 di Hawaii Five-0, dal titolo Bande rivali, Tamiko, fidanzata di Adam, viene rapita proprio davanti a lui e decide di tenere fuori la Five-0 e infrange tutte le regole per riaverla. Quindi, la Five-0 indaga su tre omicidi apparentemente non collegati. A seguire, l’episodio 6×11 intitolato Sotto una cattiva luce. La squadra è preoccupata quando Sebastian diventa irraggiungibile mentre è sotto copertura come nuova recluta.

L’appuntamento di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.