Can Yaman e Mr Wrong prendono il posto dell’Isola dei Famosi 2021. La finale del reality show condotto da Ilary Blasi ha visto trionfare Awed e adesso toccherà proprio al bell’attore scendere in pista per riempire questo vuoto con la speranza di fare bene e di non dover finire di nuovo relegato al solo pomeriggio, ma cosa succederà in queste nuove puntate serali al momento confermate anche per il 21 giugno?

Una volta che Ezgi e Ozgur hanno lasciato l’isola e sono giunti sani e salvi a casa, la giovane si appresta ad organizzare la serata della cerimonia dell’Henne per Ebru. Le cose come si metteranno tra i due protagonisti di Mr Wrong nel prime time di oggi?

MR WRONG, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GIUGNO

Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent, e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per l’inatteso arrivo di Serdar, che, amico dello sposo, parteciperà anche lui alla festa. Ne conseguono tutta una serie di “fibrillazioni” durante la festa. Serdar si presenta in compagnia della sorella Yesim, la giornalista che ha scritto su Ozgur l’articolo “L’uomo sbagliato”; e Levent, per convincere Serdar, che Ozgur e Ezgi non stanno insieme.

Infine, nel finale di questa sera di Mr Wrong, mentre Serdar si mostra innamorato di Ezgi, Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e la finta fidanzata affinché si fidanzino ufficialmente e a quel punto le scuse non mancano. I due possono tornare a Instanbul e ritenere la loro missione compiuta. Fitant e Sevim, a casa di Ozgur, improvvisano un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi mettendo sul fuoco delle spezie e bruciandole in giro per casa, ma dimenticano una pentola sul fuoco e fanno inavvertitamente scattare l’allarme antincendio. Cos’altro vedremo nella serie con Can Yaman questa sera?

MR WRONG, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GIUGNO

Can Yaman e Mr Wrong tornano in onda la prossima settimana, il 21 giugno, con Irem e Yesim pranzano insieme a La Gabbia, entrambe con un obiettivo preciso: la prima per verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci sia del tenero, la seconda per fare colpo su Chef Ozan per far dispetto a Deniz, che, anche se non lo dimostra, prova per lo Chef un certo interesse. Cosa succederà a quel punto?