Si torna a parlare prepotentemente dell’uscita del Huawei P50 in tutte le sue varianti. La sua presentazione è avvolta ancora nel mistero attraverso i canali ufficiali del produttore cinese. Eppure, le indiscrezioni sulle future ammiraglie continuano a moltiplicarsi. In particolare attraverso il social Weibo e grazie a fonti dei settore come Huawei Central. Ebbene, chi teme che per i top di gamma ci sia da attendere fino al prossimo settembre, dovrebbe dormire sonni tranquilli. Piuttosto i successori dei Huawei P40 dovrebbero fare capolino, in pratica, in piena estate.

Va chiarito quanto segue: nel corso dell’ultimo evento Huawei dello scorso 2 giugno, il CEO dell’azienda ha parlato della necessità di perfezionare ancora la nuova serie P50. Solo una scusa per il ritardo accumulato o davvero si sta lavorando ancora a delle utili ottimizzazioni? Difficile stabilirlo ma sta di fatto che l’uscita dei telefoni si è scontrata di certo con una carenza di componenti hardware in un periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid-19. Si era dunque parlato di un rilascio nel breve tempo ma non certo ancora definito.

Le ultime indiscrezioni ritrovate su Weibo (il Twitter cinese) ci dicono che l’uscita del Huawei P50 dovrebbe concretizzarsi tra luglio e agosto. La certezza dovrebbe essere quella che non si dovrà attendere fino a settembre per il lancio del nuovo hardware. Non è chiaro tuttavia se, alla presentazione, seguirà la commercializzazione contestuale delle ammiraglie, visto che si nutrono molti dubbi sulle scorte di esemplari disponibili.

In attesa che sia la stessa Huawei a darci indicazioni esatti sull0uscita del Huawei P50, possiamo attingere ad una serie di con tributi che mostrano le future ammiraglie oramai in tutto il loro splendore. Lato design soprattutto, i top di gamma non deluderanno, soprattutto per la linea elegante e il nuovo comparto fotocamera tutto rinnovato e all’avanguardia con sezioni circolari in cui alloggeranno i sensori.