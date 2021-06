Da diverse ore circola sui social il sospetto relativo a Christian Eriksen con vaccino Covid agli Europei di calcio. Sarebbe questa, a detta di qualcuno, la causa che ha portato al suo malore di ieri poco prima della fine del primo tempo nel match tra Danimarca e Finlandia. E così, se in passato abbiamo parlato del centrocampista dell’Inter solo per questioni relative a dubbi di formazione, questa domenica tocca farlo per altre ragioni. Dopo venti minuti abbondante di terrore assoluto per tutti coloro che hanno a cuore le sue condizioni.

Eriksen con vaccino Covid: arrivano le prime smentite

Ci sono diversi elementi da prendere in considerazione per tutti coloro che avanzano ipotesi inerenti ad Eriksen con vaccino agli Europei. Il dubbio, che erroneamente si trasforma spesso e volentieri in certezza, consiste nel fatto che alcune Nazionali abbiano vaccinato i rispettivi calciatori circa dieci giorni fa. Tra queste, c’è anche quella italiana. Nessun obbligo né dall’UEFA, né dalle singole federazioni. Non è un caso che quella danese abbia deciso di procedere con le somministrazioni nelle ultime due settimane.

Fatta questa premessa, ci sono due cose da aggiungere. La più importante, come riporta ANSA, è che l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ieri sera sia intervenuto su Rai 1 per confermare che il ragazzo non si fosse ancora sottoposto alla vaccinazione, così come in passato non fosse risultato positivo al Covid. Dunque, individuare strani legami in queste ore vuol dire alimentare disinformazione a proposito del quadro clinico di un ragazzo che, a conti fatti, nella giornata di ieri ha rischiato la vita.

Al contempo, Bufale ha riportato le parole del CT danese di alcuni giorni fa. Durante la sua intervista, paradossalmente, ci si lamentava che l’UEFA non si fosse organizzata per vaccinare tutti i giocatori impegnati agli Europei. Un motivo in più per smentire tutti coloro che parlano di Eriksen con vaccino Covid, alla base del malore che ha avuto nella giornata di sabato.