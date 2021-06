Ogni avventura inizia con un primo passo e la resilienza è la chiave per continuare a credere in ciò che vogliamo ottenere. Nonostante le battute d’arresto, sfruttiamo le esperienze che abbiamo acquisito e le usiamo per massimizzare le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. New Plan descrive la volontà di non arrendersi e di provare sempre una volta in più, perché potrebbe essere quella giusta per sconfiggere i nostri nemici mentali e fisici, portandoci a festeggiare il successo con chi ci ama.

Questo video è stato girato al Derbe Zur See Music Festival in Passau, Germania catturando il clima e la spensieratezza di ragazzi che ballano e si divertono insieme condividendo qualche ora di felicità che ricorderanno per sempre.

Guarda il videoclip