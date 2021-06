Non si arresta la domanda “quando arriva il pagamento”, in merito al tanto atteso bonus 1600 euro previsto per i lavoratori stagionali ed approvato con il recente Decreto Sostegni. Al momento, INPS non riesce a fornirci date certe, ma dando uno sguardo al recente passato, possiamo avanzare qualche ipotesi più concreta rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa. Nessuna notizia certa, lo premetto, ma una proiezione che anticipa potenziali svolte importanti in arrivo nel corso della prossima settimana.

Previsioni su quando arriva il bonus 1600 euro ed il pagamento da INPS

In pratica, se vi state chiedendo quando arriva il bonus 1600 euro ed il relativo pagamento da INPS, al momento non possiamo fare altro che concentrarci su quanto avvenuto nel recente passato, in merito ai saldi erogati verso gli aventi diritto. Chi ha già ricevuto il bonus 2400 euro, presentando di conseguenza la relativa domanda in passato, è destinato a ricevere quest’altro “sostegno” in automatico, senza dover compilare altri documenti. Le tempistiche, rispetto all’approvazione del decreto, dovrebbero aggirarsi attorno alle due settimane.

Se confermato il trend, il bonus 1600 euro ai lavoratori stagionali, in questo specifico contesto, arriverà entro e non oltre la prossima settimana. Allo stesso tempo, la timeline standard di INPS ci dice che entro pochi giorni (magari entro il 15 giugno) arriverà la circolare che consegnerà le linee guida anche a coloro che finora non hanno mai presentato domande. Da quel momento, dovrebbero trascorre un altro paio di settimane prima che si sia l’effettivo accredito della cifra prevista dal decreto.

Dunque, se ci limitiamo a rivolgere lo sguardo al passato, diventa più facile rispondere la domanda “quando arriva il pagamento”, in relazione al bonus 1600 euro. Sono solo ipotesi, giusto ribadirlo, ma ad oggi non ci sono segnali particolarmente preoccupanti che anticipino eventuali rinvii. Staremo a vedere come andranno le cose.