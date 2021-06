Non funziona la Fastmail di Fastweb in questa domenica 13 giugno. Chi ha una casella di posta elettronica con l’operatore sta riscontrando veri problemi di accesso e di fatto non riesce a leggere i propri messaggi e allo stesso tempo, neanche inviarne di nuovi.

Le prime difficoltà con la posta elettronica si sono verificate nella prima mattinata odierna. Il servizio Downdetector mette in evidenza le prime anomalie con la Fastmail di Fastweb non funzionante a partire dalle ore 8 odierne. In particolar modo sta accedendo che al tentativo di accesso con nome utente e password corrette, la casella di posta non si apre e la pagina di riferimento continua a caricare restando bianca o visualizzando il messaggio di errore 503. A nulla valgono più tentativi effettuati da dispositivi diversi e pure da browser differenti. La situazione non cambia e il servizio continua a non essere raggiungibile in alcun modo.

A chi non funziona la Fastmail di Fastweb converrà contattare il team di supporto dell’operatore. Quest’ultimo, telefonicamente, risponde al numero 192193 (a pagamento per i non clienti del vettore). Un canale di assistenza utile e alla portata di tutti potrebbe invece essere quello social di Twitter dedicato al customer care che risponde al profilo @FASTWEBHelp. Inviando un tweet o ancora meglio un messaggio privato, un operatore dovrebbe rispondere prontamente alla richiesta. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono stati raccolti feedback della stessa Fastweb in merito alle difficoltà riscontrate oggi. I canali ufficiali dell’azienda continueranno ad essere monitorati in attesa di qualche riscontro utile per gli utenti finali.

A quanti dei nostri lettori non funziona la Fastmail di Fastweb in questa domenica? Con quale tipologia di errore si palesa il disservizio?

Aggiornamento 9:50 – Le difficoltà per coloro che utilizzano la Fastmail di Fastweb stanno aumentando con il passare dei minuti con il maggior numero di accessi al servizio di posta elettronica. Non si registra ancora alcun riscontro ufficiale sulla vicenda.