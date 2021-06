Con I Misteri di Brokenwood 7 torna su Giallo l’acclamata serie neozelandese girata nell’Auckland e arrivata alla settima stagione in questo 2021. Il poliziesco ambientato nella fittizia Brokenwood in Nuova Zelanda, immaginaria cittadina rurale da poche migliaia di anime, vede il detective Mike Shepherd e la collega Kristin Sims alle prese con casi efferati che sconvolgono la placida comunità locale e che mettono a dura prova le abilità investigative degli inquirenti.

I Misteri di Brokenwood 7 arriva su Giallo, che trasmette la serie dal 2016, in prima visione assoluta per l’Italia. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la settima stagione dal 13 giugno, in prima serata, a partire dalle 21.10: la programmazione proseguirà durante l’estate con un episodio a settimana, ogni domenica. Ricordiamo che ogni episodio della serie ha una durata di circa un’ora e mezza, in sostanza ciascuno di essi è un breve film dedicato ad un caso specifico: per la settima stagione in partenza su Giallo sono previsti sei episodi.

Insieme a I Misteri di Brokenwood 7, Giallo trasmetterà in replica in seconda serata replica gli episodi della settima stagione di Vera, la serie poliziesca basata sui romanzi di Ann Cleeves, riproponendo i 4 episodi già trasmessi dalla stessa rete due anni fa.

Nel primo episodio de I Misteri di Brokenwood 7 la squadra di Shepherd, allargata con una new entry, deve indagare sull’omicidio di un esperto di antiquariato e volto televisivo: ecco la trama della première di stagione, dal titolo Morte di un Antiquario.

In città arriva il cast di una famosa trasmissione dedicata alle antichità, lo spettacolo televisivo All Things Old and Beautiful, ma uno dei conduttori viene ucciso e ritrovato nella sua antica sedia da tortura. Mike e la squadra indagano per trovare il colpevole.

Ecco il promo de I Misteri di Brokenwood 7 al via su Giallo il 13 giugno.