Il download Harmony OS per i dispositivi Huawei supportati conviene? Meglio magari restare fermi su EMUI 11 e dunque sulla soluzione Android più tradizionale? La domanda è lecita dopo il lancio pubblico del sistema operativo del produttore cinese avvenuto lo scorso 2 giugno. Sono molti gli smartphone che ben presto, anche in Italia, avranno la possibilità di testare proprio lo specifico OS: nell’ottica di capire se il passaggio convenga o meno, abbiamo ora dei dati interessanti da prendere in considerazione. Si tratta di test sulla durata della batteria che mettono a confronto la nuova esperienza software con la vecchia ma anche il rivale di riferimento iOS 14 per iPhone.

La stessa Huawei ha condotto dei test relativi all’autonomia prendendo come riferimento il Huawei Mate 40 Pro con Harmony OS da una parte ed EMUI 11 dall’altra. L’esemplare con a bordo la novità ha beneficiato proprio dell’ultima versione dell’OS rilasciata lo scorso 2 giugno nella versione 2.0.0.116 . Al contrario, il dispositivo con EMUI 11 ha goduto del firmware nella release 11.0.0.177. Per quanto riguarda la controparte Apple, è stato preso in considerazione un iPhone 12 Pro Max con iOS 14 di scena.

Harmony OS vs EMUI 11

Il download di Harmony OS sembrerebbe convenire eccome secondo i risultati dei test condotti. Preso in considerazione un Huawei Mate 40 Pro con la nuova soluzione la durata massima di attività ininterrotta del device testato in varie funzioni è stata di 5.1 ore. Lo stesso dispositivo equipaggiato con la EMUI 11 è stato decisamente superato, non andando oltre le 4.7 ore di schermo acceso. Considerando che siamo al cospetto solo di una prima release pubblica dell’alternativa ad Android, c’è da credere che ci sia un deciso margine di miglioramento nel tempo e che la nuova strada, dal punto di vista dell’autonomia, paghi decisamente.

Harmony OS vs iOS 14

Sempre secondo i test effettuati da Huawei non ci sarebbe storia neanche tra Harmony OS e iOS 14. Rispetto alle 5,1 ore di attività del Mate 40 Pro, l’iPhone 12 Pro Max non andrebbe oltre le 3.9 ore. Un bel distacco insomma di cui giù si fregia l’ultimo arrivato.

Conclusioni

Sulla base dei dati forniti il download Harmony OS conviene eccome. Testare la nuova esperienza dovrebbe portare ad un sensibile miglioramento dell’autonomia, di certo rispetto alla EMUI 11. Rispetto ai test di laboratorio, vedremo cosa ci diranno quelli su strada.