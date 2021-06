Alessandro Gassman è finito di nuovo nel mirino delle polemiche e dei polemizzanti e anche questa volta per una sua opinione “politica” e sociale. Il suo commento Twitter questa volta riguarda proprio l’argomento scottante del momento ovvero la Patrimoniale ed è proprio su questo che lui si è pronunciato ammettendo che in un momento difficoltà in cui alcuni stanno facendo fatica, è giusto che chi ha di più ceda qualcosa a favore di chi ha di meno.

Un’idea lineare e degna sicuramente di un applauso se non fosse che la classe media è stanca di portare tutti sulle spalle e chi predica bene poi razzola male come fa notare qualcuno sui social in risposta al messaggio dell’attore.

Ecco il tweet finito sotto accusa:

In momenti difficili, chi ha molto, può , e secondo me dovrebbe, dare a chi è in maggiore difficoltà. Nel nostro paese, chi è da anni in maggiore difficoltà, sono i giovani. #patrimoniale — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) June 12, 2021

I commenti subito sotto si dividono tra chi è d’accordo e chi invece non ci sta a vedere tassato un patrimonio che la classe media mette da parte con fatica per i propri figli o per vivere una vecchiaia serena. A loro si uniscono quelli più cattivi e che fanno notare che Alessandro Gassman aveva detto sì anche alla proposta di accogliere i profughi in casa ma non in casa propria.

Ecco il video che alcuni hanno condiviso sui social in queste ore:

Quando l'attore radical per convenienza vuole nuove tasse. Twitta Gassman con l'hashtag #patrimoniale: "In momenti difficili, chi ha molto dovrebbe dare a chi è in difficoltà come i giovani". Ma lui non si rifiutò di accogliere un profugo siriano? pic.twitter.com/RpNoNdqPrp — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) June 13, 2021

Alessandro Gassman è finito quindi in tendenza sui social ma non ha ancora risposto a tono a chi lo ha messo sotto accusa in queste ore, come finirà questa giornata per chi lo accusa di essere radical chic reo di predicare bene e razzolare male?