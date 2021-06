Gli smartphone Samsung, come quelli di altri produttori del resto, non sono immuni da problemi di sicurezza: le frequenti patch mensili pongono rimedio a determinate vulnerabilità ma non sempre queste ultime vengono risolte immediatamente. Il fondatore della società di sicurezza Oversecured Sergey Toshin ha difatti segnalato da tempo alla stessa Samsung 13 minacce ma non tutte sono già state risolte: ne rimangono ben 3 di livello di gravità non certo da sottovalutare.

Come riporta anche PhoneArena, una dei problemi di sicurezza per gli smartphone Samsung ancora non superato è quello che potrebbe permettere ad alcuni hacker di accedere ai messaggi del telefono. Ancora, le altre due minacce ancora attive potrebbero concedere autorizzazioni automatiche a determinate operazioni senza che i possessori del telefono facciano alcunché. Si tratta insomma di falle abbastanza serie di cui gli sviluppatori sono a conoscenza ma che non hanno ancora trovato una soluzione rapida.

I tempi utili per superare i tre problemi di sicurezza appena citati per gli smartphone Samsung non sono noti ma non ci sono particolari dubbi sul fatto che si stia lavorando proprio in questa direzione. Nell’attesa di una soluzione, tutti i possessori di device a nome del brand faranno di certo bene ad aggiornare il loro telefono all’ultima versione software disponibile. Tra i firmware già pronti al download da tempo, ci sono i rimedi ad altri bug (tra i 13 inizialmente indicati). Tra questi c’era quello relativo all’app Secure Folder di Samsung e il software di sicurezza Knox o ancora quello relativo alla cancellazione delle app scaricate o addirittura quella che poteva concedere la possibilità di accesso ai contenuti della scheda SD.

La questione sicurezza sugli smartphone Samsung come su dispositivi di altri brand resta fondamentale. Lo sforzo dei produttori non potrà che essere sempre alto per garantire elevati standard di protezione.