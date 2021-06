Non manca che lui, proprio lui, il Huawei P50. Dopo mesi e mesi di anticipazioni sulla nuova serie ammiraglia e un ritardo considerevole per la sua presentazione, si moltiplicano i contributi di informatori e canali YouTube che ci dicono ormai tutto sul prossimo top di gamma. Il filmato al centro dell’approfondimento odierno è stato condiviso su un canale di tecnologia presente proprio su Youtube, spesso protagonista di clip simili, Waqar Khan. Il risultato ottenuto dalla commistione di rendering e anticipazioni degli ultimi tempi è quello presente nel box al termine dell’articolo e non ci sono particolari dubbi sul fatto che quanto vedremo a breve non si discosti molto da quanto proposto.

Il mirabile design

Il Huawei P50 (più nello specifico il modello Pro) dovrebbe essere esattamente come quello presente nel video qui proposto. Sul design del retro non si nutrono più dubbi. Il comparto fotocamera dovrebbe presentarsi dunque in una nuova formula ellittica con due grossi sezioni circolari. Nella prima dovrebbero trovare posto 2 sensori, nella seconda solo uno ma in abbinamento al flash LED. L’esatta configurazione degli elementi hardware non è ancora nota ma è indubbio che gli sviluppatori abbiano fatto un buon lavoro proprio per garantire la migliore esperienza fotografica possibile.

Per quanto riguarda la parte frontale dei Huawei P50, questi si davrebbe caratterizzare per delle cornici sottilissime, quasi inesistenti. Le colorazioni potrebbero essere esattamente quelle proposte, ossia la nuance classica nera, quella argento e poi un paio decisamente più innovative come una quasi ramata e l’ultima in un verde acquamarina davvero bello.

Uscita del Huawei P50

Nonostante si sappia abbastanza dei Huawei P50, la loro data di uscita è ancora avvolta nel mistero. La presentazione che doveva concretizzarsi nel mese di giugno probabilmente slitterà ancora a luglio come detto anche dall’informatore Teme. La relativa commercializzazione poi potrebbe subire ulteriori slittamenti.