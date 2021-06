Ci sono senza ombra di dubbio indicazioni interessanti che possiamo ottenere in queste ore, a proposito del confronto sulla la durata della batteria tra il recente aggiornamento iOS 14.6, disponibile in versione definitiva, e la prima beta di iOS 15. Una sfida a distanza che ha attirato l’attenzione di tanti possessori di iPhone, se pensiamo al fatto che proprio in questi giorni, come è emerso da un nostro recente articolo, siano partite le prime azioni legali verso Apple a causa dei problemi correlati all’autonomia dei dispositivi.

Disponibile un confronto preliminare sulla batteria tra l’aggiornamento iOS 14.6 e la prima beta di iOS 15

Cosa sappiamo a proposito della sfida a distanza tra il tanto discusso aggiornamento iOS 14.6 e la prima beta di iOS 15? Un contributo significativo, sotto questo punto di vista, ci arriva da Actualidad iPhone. Chi pensa che il recentissimo OS presentato da Apple, in arrivo sul mercato in versione stabile entro e non oltre il mese di settembre, possa in qualche modo invertire il trend, è decisamente fuori strada. Almeno per ora, visto che le prossime beta potrebbero darci un’importante inversione di tendenza.

Resta il fatto che al momento non siano previsti sconvolgimenti. Già perché l’iPhone 6s con iOS 14.6 ha fatto riscontrare un’autonomia di 1 ora e 49 minuti con uso intenso, mentre l’iPhone 6s con iOS 15 non va oltre 1 ora e 53 minuti. Ancora, il discusso iPhone 7 con iOS 14.6 arriva alla soglia di 3 ore e 28 minuti, restando attaccato all’iPhone 7 con iOS 15 fermo a 3 ore e 38 minuti. Infine, occhio ai valori registrati con iPhone SE 2020 con iOS 14.6, giunto a 3 ore e 42 minuti, contro l’iPhone SE 2020 con iOS 15 arrivato a 3 ore e 41 minuti.

Tutti i test sono stati condotti con lo schermo al 25% e, a conti fatti, evidenziando che ad oggi non ci sia un salto di qualità sulla durata della batteria passando da iOS 14.6 all’aggiornamento iOS 15 in beta.