Ci sono ottimi segnali da prendere in considerazione a proposito del rilascio dell’aggiornamento con Android 11 per gli utenti ancora oggi in possesso di OnePlus 6 e 6T. Dopo il punto della situazione condiviso coi nostri lettori circa due settimane fa, infatti, c’è un altro indizio che in modo più o meno diretto denota la volontà del produttore di assicurare il pacchetto software ai due prodotti nel più breve tempo possibile. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratti.

Per quale motivo l’aggiornamento con Android 11 appare più vicino a OnePlus 6 e 6T

Nello specifico, Piunika Web ci dice che il produttore asiatico sia in procinto di interrompere il supporto alle app sviluppate per OxygenOS 10. Una decisione drastica e forte che, paradossalmente, potrebbe rappresentare un lasciapassare non di poco conto proprio per OnePlus 6 e 6T. Impossibile, infatti, che i due dispositivi possano essere tagliati fuori dal discorso relativo all’evoluzione delle applicazioni installate.

Certo, restano in piedi le voci che vedono gli stessi OnePlus 6 e 6T pronti a ricevere l’aggiornamento con Android 11 non prima del mese di agosto, al punto che ora potrebbero esserci alcune settimane di “buco nero” sul fronte app. Tuttavia, alla luce degli scenari che si sono venuti a configurare in questi giorni, potrebbe essere un buon affare per il pubblico.

Come nota a margine, va aggiunto che i dispositivi OnePlus 6 e OnePlus 6T, pur essendo stati commercializzati nel 2018, ancora oggi funzionano con lo Snapdragon 845 di Qualcomm. Si tratta di un processore che a suo tempo era davvero il top e, non a caso, rimane ancora abbastanza potente anche nel 2021. Staremo a vedere se questo sarà sufficiente per assicurare l’aggiornamento con Android 11 ai due dispositivi in tempi tutto sommato accettabili per il pubblico.