Cosa ci fanno Ellen Pompeo e Justin Chambers con Eric Dane? Probabilmente solo una reunion tra vecchi amici che non si vedevano da tempo, ma il ritorno in pubblico dell’interprete di Alex Karev è certamente una notizia.

La reunion di Ellen Pompeo e Justin Chambers è forse la seconda immagine dell’attore che circola dopo il suo controverso addio a Grey’s Anatomy, nel bel mezzo della stagione 16. L’interprete di Karev è uscito di scena alla fine del 2019, lasciando la serie di punto in bianco, e poco dopo era apparso nel video di una fan in cui non smentiva di avere problemi di salute. Oltre un anno dopo, eccolo invece a cena con le ex co-star Pompeo e Eric Dane, interprete di Mark Sloan nella serie. E con un nuovo look dalla chioma ossigenata!

Ellen Pompeo e Justin Chambers sono apparsi insieme nelle stories di Instagram dell’attrice: con loro anche Eric Dane, in quella che sembra una cena di un ricevimento. Non è chiaro in quale occasione il trio si sia incontrato nuovamente, ma l’atmosfera sembra molto distesa. “Cosa vi piacerebbe per cena?” chiede Chambers agli altri due nel primo video, imitando un cameriere, mentre in un’altra breve clip la Pompeo immortala i due ex compagni di viaggio in Grey’s Anatomy.







Le immagini di Ellen Pompeo e Justin Chambers confermano che le due star sono rimaste in buoni rapporti nonostante l’improvviso addio dell’attore alla serie, che ha costretto gli sceneggiatori ad abbozzare un finale forzato per il suo personaggio col ritorno con l’ex moglie Izzie. Meno sorprendente la frequentazione con Eric Dane, già apparso in quest’ultima stagione di Grey’s Anatomy nei panni di Mark nel limbo Covid della protagonista, insieme al personaggio di Lexie (Chyler Leigh).

Ecco le immagini di Ellen Pompeo e Justin Chambers con Eric Dane catturate dal profilo Instagram dell’attrice.