La prima foto dal set del revival di Sex and The City è un po’ un colpo al cuore. Da un lato perché il quartetto storico della serie è diventato un trio (Kim Cattrall, come noto, non ci sarà), dall’altro perché si intravede più botox che entusiasmo per questo nuovo format, intitolato And Just Like That….

Il tentativo di HBO Max di riportare in scena il cult di Darren Star con un revival di Sex and The City dedicato alla mezza età fa inevitabilmente riaffiorare i ricordi della serie originale. E anche a voler respingere ogni giudizio superficiale, il confronto impietoso tra passato e presente (purtroppo) sorge spontaneo. In primis perché l’immagine di Sarah Jessica Parker con Cynthia Nixon e Kristin Davis alla prima lettura del copione del revival di Sex and The City mostra l’ennesima cessione di sovranità al botox, a cui sembrano ormai non sfuggire né uomini né donne, come ha mostrato la recente reunion di Friends in cui solo Lisa Kudrow e Matt LeBlanc sono sembrati invecchiati serenamente.

Il primo scatto dal set del revival di Sex and The City, condiviso dalle tre attrici e produttrici esecutive per annunciare la lettura del copione del primo episodio, ha mostrato in particolare la Davis con il viso abbastanza stravolto da ritocchi estetici che hanno cambiato il volto dell’interprete di Charlotte. Stesso discorso per la Nixon, mentre la Parker appare la più naturale delle tre.

Discorso botox a parte, l’imminente inizio delle riprese del revival di Sex and The City non fa che alimentare i dubbi su quanto fosse necessario questo ennesimo format-nostalgia, che dovrebbe raccontare l’amicizia e l’amore alla soglia dei cinquant’anni nella sempre scintillante – ma segnata dalla pandemia – New York City che era la quinta protagonista della serie originale. Già i due film della saga avevano deluso per mancanza di trame interessanti ed erano parsi delle mere operazioni di marketing nemmeno troppo riuscite. And Just Like That… parte con questo handicap di fondo: un dubbio sua effettiva utilità che però, probabilmente, non attenuerà la curiosità dei fan storici nello scoprire cosa riserverà questo progetto così poco attraente sulla carta.